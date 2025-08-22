Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una protesta a las puertas de 'Alligator Alcatraz'. EFE

Una jueza ordena el desmantelamiento de 'Alligator Alcatraz', la cárcel rodeada de caimanes impulsada por Trump

La magistrada de Florida Kathleen M. Williams impide el ingreso de nuevos internos y da sesenta días para su cierre por razones medioambientales

María Rego

María Rego

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:13

La controvertida política migratoria impulsada por Donald Trump ha recibido un nuevo revés judicial. Una jueza federal ha prohibido el ingreso de más presos en ... el 'Alcatraz' de Florida, el centro de detención para extranjeros abierto este mismo verano, y ha ordenado su desmantelamiento en un plazo máximo de sesenta días. La decisión de Kathleen M. Williams, no tiene nada que ver con las condiciones que soportan los internos en esta cárcel -conocida como 'Alligator Alcatraz' por la presencia de caimanes- sino con razones medioambientales, ya que las instalaciones se habrían construido sin el correspondiente informe de impacto que marca la ley.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio forestal de Monda
  2. 2 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  3. 3 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  4. 4 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  5. 5 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  6. 6 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  7. 7 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  8. 8 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado
  10. 10 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una jueza ordena el desmantelamiento de 'Alligator Alcatraz', la cárcel rodeada de caimanes impulsada por Trump

Una jueza ordena el desmantelamiento de &#039;Alligator Alcatraz&#039;, la cárcel rodeada de caimanes impulsada por Trump