Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump

Nuevo revés judicial para la política migratoria impulsada por Donald Trump. Una jueza federal ha bloqueado las expulsiones rápidas de migrantes de territorio estadounidense al ... considerar que este proceso exprés puede provocar deportaciones «erróneas». La magistrada critica, además, que esta práctica se haya extendido a todo el país desde el regreso del magnate a la Casa Blanca aunque no cuestiona su «aplicación en la frontera» con México, la principal puerta de entrada de extranjeros a EE UU.

La decisión de la jueza Jia Cobb, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden, supone un nuevo varapalo para Trump, que ganó las elecciones de 2024 con la promesa de expulsar a millones de migrantes y que desde que tomó el poder en enero ha promovido todo tipo de iniciativas -algunas con enorme polémica- en ese sentido. Los republicanos habían utilizado las denominadas «expulsiones aceleradas» para devolver a migrantes detenidos cerca de la frontera con México que hubieran entrado en EE UU en las dos semanas anteriores a su arresto. Sin embargo, el magnate decidió generalizar esta práctica al resto del país así como aplicarla a extranjeros que llevaran hasta dos años en suelo estadounidense.

El reciente fallo judicial advierte de que esta versión ampliada de las expulsiones rápidas implica la salida de migrantes sin pasar antes por un procedimiento legal y sin la opción, además, de demostrar que llevan más de dos años en EE UU. Y con este sistema, avisa Cobb, se corre el riesgo de que se deporte «erróneamente» a algunas personas. «El Gobierno esgrime un argumento realmente sorprendente: quienes entraron ilegalmente en el país no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda (de la Constitución), y sólo podrían contar con una posible medida de gracia del Congreso», explica la jueza federal. «Si esto fuera cierto, no sólo los extranjeros, sino todo el mundo estaría en peligro», remata.

La magistrada no apela solamente a la Quinta Enmienda -que pretende proteger a los ciudadanos de posibles abusos de autoridad por parte de la Administración en un proceso judicial- sino también al artículo de la Carta Magna que señala que «nadie será expulsado de EE UU sin la posibilidad, en algún momento, de ser oído». Cobb, eso sí, ni cuestiona la constitucionalidad de la ley de expulsiones rápidas, ni su uso en la frontera.