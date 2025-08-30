Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una manifestación en contra de las deportaciones de migrantes en Philipsburg (Pensilvania). Reuters

Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump

La resolución considera que este proceso puede dar lugar a deportaciones «erróneas» al impedir que haya un proceso legal previo y dejar al extranjero sin opción de demostrar que lleva más de dos años en EE UU

María Rego

María Rego

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:57

Nuevo revés judicial para la política migratoria impulsada por Donald Trump. Una jueza federal ha bloqueado las expulsiones rápidas de migrantes de territorio estadounidense al ... considerar que este proceso exprés puede provocar deportaciones «erróneas». La magistrada critica, además, que esta práctica se haya extendido a todo el país desde el regreso del magnate a la Casa Blanca aunque no cuestiona su «aplicación en la frontera» con México, la principal puerta de entrada de extranjeros a EE UU.

