Abrego se dirige a la Oficina de Inmigración donde fue detenido de nuevo. Efe

El Gobierno de Trump vuelve a arrestar al salvadoreño Abrego

Tras permitirle el viernes salir en libertad, la Fiscalía le amenaza ahora con deportarle a Uganda si no se declara culpable de tráfico humano

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:18

El Gobierno de Trump cumplió su palabra. El viernes, el mismo día en que le permitió salir en libertad por orden un tribunal a la ... espera de juicio, el Gobierno amenazó a Kilmar Abrego García, de 30 años, con deportarlo a Uganda si no se declaraba culpable de tráfico humano y, como consecuencia, aceptaba ser enviado como refugiado a Costa Rica. El salvadoreño residente en Maryland –deportado por error en marzo– se ha convertido en un símbolo de la injusticia y los engaños de las expulsiones masivas de Trump, en las que supuestamente solo se deporta a pandilleros y delincuentes peligrosos, por lo que su puesta en libertad dejaría en cuestión una de las políticas claves del mandatario republicano.

