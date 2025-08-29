Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trump planea deportar a Guatemala a más de 600 menores sin acompañar

La nueva escalada incluye redadas masivas en Chicago, aunque la justicia ha fallado en favor de los 600.000 venezolanos a los que se anularon sus visados de residencia temporal

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:40

El gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha un plan para devolver a Guatemala cientos de menores no acompañados que llegaron solos a Estados ... Unidos y se encuentran bajo su custodia, algo que va en contra de numerosos convenios internacionales sobre la protección de menores, empezando por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  3. 3 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  6. 6 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  7. 7

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  8. 8 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  9. 9 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  10. 10 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump planea deportar a Guatemala a más de 600 menores sin acompañar

Trump planea deportar a Guatemala a más de 600 menores sin acompañar