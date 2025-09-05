Alhaurín de la Torre convoca 9 plazas de policía local en medio de las críticas por el déficit de agentes

Las críticas ante la escasez de la plantilla de la Policía Loca de Alhaurín de la Torre, que se suceden desde hace tiempo y cobran ... fuerza cuando se registran hechos como robos, han vuelto a cobrar actualidad a raíz de la denuncia del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme).

La organización puso de manifiesto que, durante este verano, en la mayoría de turnos, solo hay dos agentes trabajando; una carencia que ha llevado a situaciones como que la la Jefatura, además de haber tenido que cerrar en ocasiones de noche, no esté custodiada por un agente, al quedar al cargo de estas dependencias un vigilante de seguridad.

Los partidos de la oposición han hecho suya esta crítica. El PSOE advirtió que el número de uniformados es la mitad de los que suele haber en cuerpos policiales de poblaciones de similares características, incluso, en las de menor censo, unas afirmaciones que respaldó con los números de Rincón de la Victoria, que con 51.000 habitantes tiene 70 policías locales; Antequera, con 41.000, menos que Alhaurín de la Torre, y 55 agentes, y Ronda con 33.000, con 70 policías.

En cuanto al personal de la Jefatura alhaurina, ronda la treintena, tal y como se ha puesto de manifiesto por el Sppme y el propio subdelegado del Gobierno, Javier Salas, que ya en 2024, tras una docena de asaltos a viviendas, desveló que la ratio por habitante del servicio policial local era el más bajo de los grandes municipios de la provincia.

Con este escenario, el Ayuntamiento ha anunciado que la Policía Local contará con nueve agentes más, que se prevé que se puedan incorporar en 2026. El Boletín Oficial de la Provincia, como ha explicado la Administración local en una nota, publica este viernes el anuncio de la aprobación de la Oferta de Empleo Público para este año, que contempla 5 plazas para este puesto de funcionario municipal, cuya convocatoria se publicará en las próximas fechas.

Además, apuntan, el alcalde Joaquín Villanova, ha dado orden para sumar otras 4 plazas, que se aprobaron en la oferta de empleo anterior y cuyas bases y temario ya se encuentran elaborados. Esto hace el total de 9 agentes con los que se reforzará el Cuerpo.

La Concejalía de Personal y Recursos Humanos ha iniciado los trámites para sacar adelante el proceso selectivo que unificará ambas ofertas y que se publicará en los correspondientes boletines oficiales y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Área de Seguridad Ciudadana que dirige Francisco José Sánchez confía en que, tras resolverse los procesos selectivos, los ganadores de las plazas puedan incorporarse al siguiente curso del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía el año que viene y sumarse a la plantilla en periodo de prácticas lo antes posible. El concejal agradece el trabajo realizado para reforzar el equipo humano y técnico de la Policía Local en aras de mejorar la seguridad de la población.

Esta labor también incluye un plan para la creación de una unidad descentralizada de la Policía Local que operará «preferentemente en las barriadas rurales, urbanizaciones y núcleos periféricos más alejados del casco urbano», tal y como adelantó el alcalde. Este servicio toma como modelo el recién implantado en la ciudad de Sevilla y permitirá, de prosperar la petición que tiene que realizarse a Interior, no depender de la llamada 'tasa de reposición' para incrementar el número de agentes, esto significa que, para que haya un policía nuevo tienen que jubilarse cuatro empleados municipales, una condición que lastra este aumento de la plantilla policial, como defiende el equipo de Gobierno.