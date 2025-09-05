Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agentes de la Policía Local de Alhaurín de la Torre en un servicio. SUR

Alhaurín de la Torre convoca 9 plazas de policía local en medio de las críticas por el déficit de agentes

Sindicatos y oposición reclaman soluciones para incrementar una plantilla que es la mitad de municipios de la misma población

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:39

Las críticas ante la escasez de la plantilla de la Policía Loca de Alhaurín de la Torre, que se suceden desde hace tiempo y cobran ... fuerza cuando se registran hechos como robos, han vuelto a cobrar actualidad a raíz de la denuncia del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme).

