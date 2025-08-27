Policías locales de Alhaurín de la Torre denuncian que un vigilante privado custodia la Jefatura por falta de agentes

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) advierte del «caos» de este servicio en Alhaurín de la Torre por la «endémica» escasez de ... una plantilla que, sostienen, se ve agravada durante el periodo estival. Ello hace que, en la mayoría de turnos, solo haya dos agentes trabajando. Un elocuente ejemplo, lamentan, es que la Jefatura, además de haber tenido que cerrar en ocasiones de noche, no está custodiada por un agente, está al cargo de un vigilante de seguridad.

Esta decisión, argumentan, «además de dañar notablemente la imagen de esta policía, es irresponsable». Y es que, advierten, hay precedentes de instalaciones de este tipo que han sido «violentadas». «Puede verse envuelto en una situación comprometida para la que, en nuestra opinión, no está cualificado», sostienen, además de recordar que no tiene competencia para atender requerimientos propios del servicio.

Integridad en riesgo

El sindicato también llama la atención sobre el hecho de que, ante la escasez de medios humanos, tanto su presencia en las calles como la respuesta ante avisos es deficiente y la integridad de los uniformados se ve comprometida, algo que, argumentan, es manifiesto ante «la oleada de robos», actos vandálicos y de incivismo o «el tráfico de estupefacientes en un lugar tan céntrico como la avenida el Limón».

Además, describen problemas técnicos, como «ir con la centralita literalmente encima» o la «imposibilidad» de emplear herramientas para cuestiones tan básicas como la comprobación de los datos de un conductor.

Reacción municipal

El Gobierno municipal circunscribe el escenario descrito por el sindicato a una «situación puntual», en la que, por «motivos excepcionales, ha podido ocurrir que solo una patrulla estuviera de servicio». «No es la tónica, afortunadamente, es solo que se han juntado bajas, vacaciones y permisos», explican desde la Concejalía de Seguridad que, sobre el vigilante privado en la Jefatura, aclaran que ya ocurre en otros edificios públicos, aunque, precisan, en el caso de las dependencias policiales, «no asume tareas ni funciones impropias y todo se hace conforme a la ley». No obstante, también hacen ver que el objetivo es que esta solución sea transitoria.

Los responsables municipales, al tiempo, buscan aumentar el número de policías, con la creación de 4 plazas y 9 más en trámite, para su incorporación a comienzos de 2026. «Siendo conocedores del crecimiento real de nuestro municipio queremos proponer al Ministerio del Interior la creación de un nuevo servicio de Policía Local centrado en el extrarradio y las barriadas rurales para buscar la autorización y poder crecer por encima de la tasa de reposición y la ley de estabilidad presupuestaria», dicen.

En cuanto a las quejas sobre la dotación de la plantilla, niegan la mayor y puntualizan que hay nuevos vehículos y equipos individuales completos, además de otras acciones, con la prevista incorporación de drones, «como herramienta estratégica en vigilancia, búsqueda de personas y control de evento» y un plan para sumar dispositivos de control electrónico (pistolas TASER). El equipo de Gobierno hace hincapié en que la Policía «no trabaja de forma centralizada ni improvisada» y defiende la labor de coordinación de la Jefatura conforme a los «avisos ciudadanos, seguimientos preventivos o investigaciones en curso». Además, recuerdan la estrecha colaboración con Guardia Civil «para cubrir el mayor territorio posible».

Ratio por habitante

El número de policías locales en Ahaurín de la Torre fue objeto de controversia política, en 2024, tras una docena de robos, al asegurar el subdelegado Javier Salas, que la ratio por habitante era la más baja de los grandes municipios de la provincia. La cifra de uniformados ronda la treintena, según desveló entonces Sppme. La cifra es más propia de ayuntamientos de unos 10.000 habitantes. Dicho de otro modo, si se compara con otros lugares de Málaga, de censo parecido, aclararon desde esta organización, como puede ser Rincón de la Victoria, Antequera o Ronda, los policías locales de Alhaurín de la Torre representan la mitad o menos.