Pleno de la Corporación de Alhaurín de la Torre. SUR

Alhaurín de la Torre descentralizará la Policía Local para dar mayor seguridad a las barriadas

El Ayuntamiento anuncia una nueva unidad específica para el extrarradio, para incorporar hasta 18 agentes al Cuerpo

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:12

Con el objetivo de frenar la alarma social que generan los robos en diseminados como El Romeral y La Alquería, en los que ya se ... ha comenzado a instalar ámaras de vigilancia, el Ayuntamiento anuncia una nueva medida que busca también incrementar la plantilla de la Policía Local, con un reducido número de agentes que también es objeto de reproches al Gobierno municipal.

