Alhaurín de la Torre descentralizará la Policía Local para dar mayor seguridad a las barriadas

Con el objetivo de frenar la alarma social que generan los robos en diseminados como El Romeral y La Alquería, en los que ya se ... ha comenzado a instalar ámaras de vigilancia, el Ayuntamiento anuncia una nueva medida que busca también incrementar la plantilla de la Policía Local, con un reducido número de agentes que también es objeto de reproches al Gobierno municipal.

Durante la última sesión plenaria, celebrada este viernes, el alcalde, Joaquín Villanova, ha anunciado la creación de una unidad descentralizada de la Policía Local que operará «preferentemente en las barriadas rurales, urbanizaciones y núcleos periféricos más alejados del casco urbano». Este servicio toma como modelo el recién implantado en la ciudad de Sevilla y permitirá, ha dicho, la progresiva incorporación de hasta 18 agentes más; en principio, la incorporación de la mitad de estos uniformados ya está próxima a concretarse en la Oferta Pública de Empleo de los años 2024 y 25. Para la siguiente, no obstante, es preciso obtener el visto bueno de Ministerio del Interior a este plan de ampliar el radio de acción del Cuerpo, con un equipo destinado a las zonas de extrarradio.

Los equipamientos de esta dotación policial, tanto en lo relativo a recursos humanos como logísticos y de infraestructuras, tendrán una primera consignación económica, aún por cuantificar, en el Presupuesto Municipal de 2026, que se encuentra en su fase preliminar de elaboración.

Villanova ha explicado que su objetivo es incorporar más policías locales de los que permite la llamada 'tasa de reposición' (esto significa que, para que haya un policía nuevo tienen que jubilarse cuatro empleados municipales), si bien hasta ahora ha resultado imposible. Con la creación de este servicio de la unidad descentralizada, se justifica plenamente el acceso de nuevos funcionarios, tal y como apuntan fuentes municipales, para lo que la Concejalía de Policía y Seguridad Ciudadana, de forma coordinada con la Alcaldía y el Área de Personal, trabajan de forma conjunta.