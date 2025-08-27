El PSOE denuncia que Alhaurín de la Torre tiene la mitad de policías locales que municipios similares

El PSOE sigue la estela del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), que ha denunciado que la falta de agentes en Alhaurín de ... la Torre es tal que ha obligado a que la Jefatura del Cuerpo esté bajo custodia de un vigilante de seguridad, y ahonda en las crítica a la gestión de este servicio por parte del equipo de Gobierno. Los socialistas sostienen que, con una treintena de uniformados en plantilla, la policía alhaurina es de la que tiene un menor número de agentes por habitante si se compara con otras poblaciones malagueñas similares. Al respecto, sostiene que Rincón de la Victoria con 51.000 habitantes tiene 70 policías locales; Antequera con 41.000 habitantes, menos que Alhaurín de la Torre, 55, y Ronda con 33.000, también 70 agentes.

Ante esta realidad, los del puño y la rosa reclaman «una solución inmediata». El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, denuncia que existe «una endémica falta de policías en el municipio que se ha agravado este verano», con lo que hace suyo el argumento del sindicato Sppme, que ha denunciado que en la mayoría de turnos solo hay dos funcionarios de servicio.

«Es inadmisible que hayamos llegado al punto de que la Jefatura de la Policía Local tenga que cerrar de noche o que esté custodiada por un vigilante de seguridad ante la falta de agentes. El alcalde Joaquín Villanova tiene que actuar ya y garantizar la seguridad ciudadana de los alhaurinos y las alhaurinas», ha declarado Márquez.

La organización sindical llamó la atención sobre el hecho de que, ante la escasez de medios humanos, tanto su presencia en las calles como la respuesta ante avisos es deficiente y la integridad de los uniformados se ve comprometida, algo que, argumentan, es manifiesto ante «la oleada de robos», actos vandálicos y de incivismo o «el tráfico de estupefacientes en un lugar tan céntrico como la avenida el Limón». Además, describieron problemas técnicos, como «ir con la centralita literalmente encima» o la «imposibilidad» de emplear herramientas para cuestiones tan básicas como la comprobación de los datos de un conductor.

El Gobierno municipal circunscribe el escenario descrito por el sindicato a una «situación puntual», en la que, por «motivos excepcionales, ha podido ocurrir que solo una patrulla estuviera de servicio». Al tiempo, buscan aumentar el número de policías, con la creación de 4 plazas y 9 más en trámite, para su incorporación a comienzos de 2026, además de proponer al Ministerio del Interior la creación de un nuevo servicio de Policía Local centrado en el extrarradio y las barriadas rurales.