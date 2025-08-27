Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jefatura de la Policía Local de Alhaurín de la Torre. SUR

El PSOE denuncia que Alhaurín de la Torre tiene la mitad de policías locales que municipios similares

El partido de la oposición lamenta que la plantilla sea de 30 uniformados, frente a los 70 de Rincón de la Victoria o Ronda y los 55 agentes de Antequera

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:42

El PSOE sigue la estela del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), que ha denunciado que la falta de agentes en Alhaurín de ... la Torre es tal que ha obligado a que la Jefatura del Cuerpo esté bajo custodia de un vigilante de seguridad, y ahonda en las crítica a la gestión de este servicio por parte del equipo de Gobierno. Los socialistas sostienen que, con una treintena de uniformados en plantilla, la policía alhaurina es de la que tiene un menor número de agentes por habitante si se compara con otras poblaciones malagueñas similares. Al respecto, sostiene que Rincón de la Victoria con 51.000 habitantes tiene 70 policías locales; Antequera con 41.000 habitantes, menos que Alhaurín de la Torre, 55, y Ronda con 33.000, también 70 agentes.

