Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros

En los estándares de movilidad, se suele decir que el peatón ha de ser el rey de la calle y el transporte público y colectivo, ... el príncipe. Resolver el serio problema de los atascos en la Gran Málaga requiere de la concurrencia de todas las administraciones. Hacen falta micro y macromedidas. Desde nuevas infraestructuras viarias, a acuerdos entre operadores, carriles específicos, nuevas líneas de bus interurbano, la ampliación del metro, el tren de Cercanías o el tren litoral. Son nudos que hay que deshacer poco poco a poco. Y todo suma. En este contexto, es importante contar con los aparcamientos disuasorios: grandes bolsas en las que dejar el coche y coger otro medio. El llamado 'park and ride'.

El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, en el marco del Plan de Movilidad Sostenible, proyecta nueve de estos aparcamientos disuasorios. El más avanzado en tramitación es el del Martín Carpena, con los estudios concluidos. Y, justo en la fase de análisis de alternativas, acaba de entrar el parking dibujado en el límite entre Málaga y Rincón de la Victoria. El estudio ha sido adjudicado a Desarrollo Organización y Movilidad por 36.835 euros. La consultora tiene cuatro meses para definir la propuesta.

MA-24

Se trata de una asistencia técnica que debe empezar por un estudio de demanda de la movilidad en este entorno. Hablamos de la MA-24 (curva de la Araña hacia Rincón) y el arroyo Totalán, en Málaga. Se busca dimensionar el aparcamiento y analizar sus conexiones con el viario cercano. Se estudiará, además, si es en altura o subterráneo. Y también el sistema de gestión.

76.000 vehículos diarios circulan entre Rincón de la Victoria y Málaga. Son 20.000 más que cuando se inauguró la autovía que sustituía como principal a la Araña.

Todo emana del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Málaga, que también apuesta por el fomento de los movimientos peatonales y ciclistas. «Hoy, las políticas de movilidad sostenible tratan de disminuir el uso del coche particular, en beneficio de otros modos más sostenibles. Para esta disminución del uso del vehículo privado, es fundamental implementar una intermodalidad, en la que el sistema integrado de varios modos pueda ser competitivo frente al exclusivo uso del vehículo privado considerando los diferentes modos sostenibles que integra, no como competidores, sino como complementarios y partícipes de una cadena común de transporte. Si bien la solución idónea pasaría por una intermodalidad entre diferentes modos de transporte público colectivo, lo cierto es que la extensión del Área/Ámbito Metropolitano de Málaga, así como su dispersión y falta de compacidad, hacen que, en muchos casos, el transporte público no pueda ser tan competitivo si se utiliza de forma exclusiva (unimodal). Y es aquí donde el vehículo privado bien utilizado puede promocionarse como un modo más dentro de la cadena de transporte sostenible, focalizando su principio o fin de la etapa de intermodalidad en los aparcamientos disuasorios», recoge el pliego de condiciones técnicas para el estudio del parking de Totalán.

Se acumulan los proyectos

El estudio deberá incorporar la planificación de otras administraciones para la solución de los problemas de movilidad en el eje Axarquía-Málaga. El primer frente es el del recorrido por la A-7 propiamente dicha y es objeto de un estudio que lleva a cabo desde hace un año el Ministerio de Transportes. De él saldrá la necesidad de una segunda ronda por el Este; de ampliar carriles, o cualquier otro sistema técnico de calado. El segundo frente es el de los problemas de absorción de las entradas y salidas desde El Limonar hasta el Oeste de Rincón. Y es aquí donde la Diputación (vía Fundación Madeca) y los ayuntamientos de Málaga y Rincón han enviado un proyecto técnico al Gobierno con soluciones imaginativas para mitigar a corto plazo las colas de entrada y salida a la A-7 interviniendo en rotondas y accesos. Por su parte, la Consejería de Fomento de la Junta también tiene activo el estudio para saber si el metro se prolonga hasta el PTA, hacia el Norte (Ciudad Jardín) o hacia el Este (Palo-Rincón). Todo, como se comprueba, está en fase muy previa pero todas las fichas están puestas sobre el tablero.

El mapa del 'park and ride'

Y, en este contexto, Málaga ha planeado nueve aparcamientos estratégicos para la movilidad: Martín Carpena, Plaza Mayor (mejora y potenciación); Asperones (junto a la parada de metro, Andalucía Tech); aeropuerto; Guadalhorce (parada del Cercanías); Louis Pasteur (estación de metro en el Cónsul); Cañaveral (para recoger el tráfico del Puerto de la Torre); Ciudad Jardín, y el mencionado del arroyo Totalán.

Se considera mejor la pastilla norte (al Este del arroyo) por no ser usada habitualmente por caravanas. Y el escollo fundamental no es la gestión en sí de las instalaciones y las lanzaderas sino la importancia de tener un carril reservado al Centro.

EMT

Cabe recordar que la Empresa Malagueña de Transportes también tiene sobre la mesa la idea de que sus líneas puedan dar servicio a Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre, algo que tiene su complejidad técnica y jurídica pero que se puede llevar a cabo en el seno del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana (la posibilidad de crear una Autoridad Única se complica más).

El objetivo final, esta vez según el Plan del Plan Metropolitano de Transporte de la Junta de Andalucía es el de quitar 52.000 coches de las carreteras.

Movimientos

El contexto general de la movilidad metropolitana es apremiante: desde que se abrió la Ronda Este-Rincón en 2003, el número de coches no ha parado de crecer. Ya son 76.000 al día. También ha subido en 14.000 movimientos el tráfico diario (más en la ciudad durante el último año. La intensidad en el acceso por la A-357, Autovía del Guadalhorce, ya alcanza los 74.000 coches. Allí la Junta está terminando el carril bus-VAO desde la Universidad a la Comisaría. Por su parte, desde Las Pedrizas el aforo supera los 50.000 vehículos y, desde la A-7 Occidental, los 125.000.

La realidad es que la demanda de mejoras en el transporte público es incuestionable, con más 100 millones de usuarios el año pasado.