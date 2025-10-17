Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la ubicación de la parcela, situada junto al arroyo Totalán. SUR

Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros

Adjudica los estudios para el que estaría situado junto al arroyo Totalán, en el entorno del Centro Comercial de Rincón de la Victoria en tanto que ya ha concluido los análisis para el del Carpena

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:09

En los estándares de movilidad, se suele decir que el peatón ha de ser el rey de la calle y el transporte público y colectivo, ... el príncipe. Resolver el serio problema de los atascos en la Gran Málaga requiere de la concurrencia de todas las administraciones. Hacen falta micro y macromedidas. Desde nuevas infraestructuras viarias, a acuerdos entre operadores, carriles específicos, nuevas líneas de bus interurbano, la ampliación del metro, el tren de Cercanías o el tren litoral. Son nudos que hay que deshacer poco poco a poco. Y todo suma. En este contexto, es importante contar con los aparcamientos disuasorios: grandes bolsas en las que dejar el coche y coger otro medio. El llamado 'park and ride'.

