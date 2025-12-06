Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las máquinas de Alejasa quemadas, con precinto policial. SUR

El empresario afectado por el incendio de maquinaria en las obras de la EDAR Norte en Alhaurín de la Torre: «He sido el único que he perdido»

Salvador Gónzalez, el contratista de la obra de la depuradora de Vega Mestanza, al que alguien le quemó 5 máquinas en mayo, lamenta que no pueda cobrar indemnización por los daños y que todavía no se haya localizado a los autores

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:25

A Salvador González Martín, fundador de Excavaciones Alejasa, empresa de la construcción que opera, desde 1997, desde Alhaurín de la Torre, no se le ha ... ido la desazón desde el pasado 8 de mayo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

