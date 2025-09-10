Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las vistas celebradas en el TSJ sobre la depuradora Norte. Migue Fernández

La Junta no tira la toalla con la gran depuradora en la Vega de Mestanza: recurre ante el Supremo

En junio, tras una decisión del TSJA a instancias de los vecinos de la zona, decidió paralizar la obra, que tampoco retomará ahora, pero presenta batalla judicial por esta infraestructura de más de 100 millones de euros

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:37

Agotando prácticamente el plazo posible, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha presentado este miércoles 10 de septiembre un recurso de casación ante ... el Tribunal Supremo. Fuente autonómicas consultadas por SUR han avanzado esta decisión que se basa, según argumentan, en defender el interés general y ambiental del entorno. Entre otras cosas, no depurar las aguas de Alhaurín El Grande supone una multa considerable de la Unión Europea cada semestre. En todo caso, la Consejería de Agricultura de la Junta ve prudente no continuar con las obras de la futura planta depuradora en la Vega de Mestanza en tanto que la cuestión jurídica no despeje el panorama: no es para menos, es una obra pública que supera los 100 millones de euros de inversión.

