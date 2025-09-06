Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

«Trabajar con Armani era tan difícil como fantástico»

Miles de personas hacen cola durante horas para dar un último saludo al rey de la moda italiana en su capilla ardiente en Milán

Darío Menor

Darío Menor

Milán

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:37

Desde las 7 de la mañana, dos horas antes de la apertura, se han formado largas colas para acceder a la capilla ardiente de Giorgio ... Armani en Milán, fallecido el pasado jueves a los 91 años de edad. El féretro, de madera clara, está colocado en el centro de la gran sala del teatro Armani, rodeado de farolillos y acompañado de una foto del diseñador y de la cita con la que quería que se le recordara, en la que afirma que esperaba haber dejado un legado por medio del «compromiso, el respeto y la atención hacia las personas y la realidad», pues es ahí donde «todo comienza». Entre los primeros en dar un último saludo al considerado como rey de la moda italiana ha estado el alcalde de Milán, Beppe Sala, quien ha propuesto a los familiares que sus restos mortales sean trasladados al Famedio, el panteón de los milaneses ilustres. La capilla ardiente, por la que también han pasado la estilista Donatella Versace, histórica rival de Armani, y John Elkann, presidente del coloso automovilístico Stellantis, permanecerá abierta hasta las 18:00 horas de este sábado y el domingo con el mismo horario, mientras que el funeral se celebrará de manera privada el lunes, una jornada que ha sido declarada de luto ciudadano en la capital lombarda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  2. 2 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  3. 3 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  4. 4 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  5. 5 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  6. 6 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  9. 9

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  10. 10 Reabre al tráfico la calle Victoria tras más de dos meses de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Trabajar con Armani era tan difícil como fantástico»

«Trabajar con Armani era tan difícil como fantástico»