Giorgio Armani. Reuters

Muere Giorgio Armani, icono de la moda italiana, a los 91 años

El diseñador, conocido como «Re Giorgio», deja un legado de elegancia y un imperio empresarial que mueve más de 2.300 millones de euros al año

Colpisa

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:28

El mundo de la moda llora la pérdida de uno de sus grandes referentes. Giorgio Armani ha fallecido a los 91 años, según ha informado ... este jueves el Grupo Armani en un comunicado en el que ha expresado su «infinito dolor» por la muerte de su creador y fuerza motriz.

