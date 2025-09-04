Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El diseñador italiano Giorgio Armani en Milán 2008. REUTERS

Adiós al diseñador que «comprendió el poder y la elegancia mejor que cualquier otro en la moda»

El fallecimiento de Giorgio Armani provoca una cascada de reacciones en el mundo de la moda, la cultura y la política en Italia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:12

«Ideador, fundador y motor incansable». Así describe a Giorgio Armani el comunicado con el que el coloso empresarial creado hace medio siglo por ... el rey de la moda italiana, que facturaba unos 2.300 millones de euros al año, informó este jueves de su fallecimiento a los 91 años de edad. Con una visión de la elegancia que llevó de la ropa a los distintos aspectos de la vida, el Señor Armani, como le conocían sus empleados, recibió una cascada de homenajes póstumos en el mundo de la moda, el cine y la política en Italia tras difundirse la noticia de su muerte.

