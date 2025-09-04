Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Richard Gere en 'American Gigolo' (1980), la película de Paul Schrader que popularizó los diseños de Armani.

Armani, un director de cine frustrado

Richard Gere en 'American Gigolo' (1980) inauguró la fecunda relación entre Hollywood y un diseñador que modeló su mirada con las películas desde niño

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:24

Giorgio Armani siempre reconoció que era un director de cine frustrado. En el documental 'Made in Milan', dirigido en 1990 por su amigo Martin Scorsese, ... revela su pasión por el estilo que desprendían estrellas como Cary Grant, Gary Cooper y Montgomery Clift. El diseñador cuenta en el filme que con su ropa trataba de adaptarse a los cambios sociales: «Es como si yo estuviera en un set de rodaje; la vida es la película y mis prendas son el vestuario».

