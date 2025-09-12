Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Armani deja su empresa a una fundación controlada por su pareja y sus sobrinos

El testamento del diseñador italiano, fallecido la semana pasada, indica que su grupo empresarial deberá ser vendido en unos años a Lvmh, EssilorLuxottica o L'Oréal

Darío Menor

Roma

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:58

Giorgio Armani, el 'rey de la moda' italiana fallecido la semana pasada a los 91 años de edad, lo ha dejado todo bien atado ... para que su nombre siga siendo sinónimo de elegancia y exclusividad más allá de su muerte, con la que deja a sus herederos un patrimonio valorado en 12.000 millones de euros. Eso refleja el contenido de los dos testamentos del diseñador, que se dieron a conocer este viernes y que ceden el control de su coloso empresarial, que el año pasado facturó 2.300 millones de euros, a la Fundación Armani. La mayor parte los eventuales beneficios del grupo, con presencia no sólo en el mundo de la moda, sino también en los cosméticos, el hogar, la óptica o los hoteles de lujo, entre otros sectores, será en cualquier caso para Leo Dell'Orco, su compañero sentimental y mano derecha en la dirección de la empresa, y para los familiares más cercanos del estilista, que no tenía hijos: su hermana y sus tres sobrinos.

