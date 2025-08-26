Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los actores Alex García y Verónica Echegui posan en la alfombra roja de los Premios Goya 2022. EFE

Álex García llora la pérdida de Verónica Echegui, exnovia con la que compartió 13 años de relación

Una historia de amor discreta y sólida que nació en un rodaje, floreció en una vivienda campestre y se coronó con un Goya compartido, llega a su triste fin con la despedida de la actriz

Miguel G. Casallo

Martes, 26 de agosto 2025, 12:15

La muerte de la actriz Verónica Echegui ha causado una honda conmoción en el ámbito cultural y, entre las voces más afectadas, destaca Álex García. ... Según informan diversos medios, el actor ha permanecido junto al féretro en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, sin separarse en ningún momento de los restos de quien fuera su pareja durante muchos años.

