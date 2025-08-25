Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Falleció este domingo a causa de una enfermedad, según explican fuentes de su entorno
Madrid
Lunes, 25 de agosto 2025, 12:45
La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años de edad. La intérprete falleció este domingo en Madrid a causa de una enfermedad, según ... han informado fuentes de su entorno.
Aunque ya se había dejado ver en un par de cortometrajes y en papeles pequeños en dos series de televisión, Echegui (Madrid, 1983) se dio a conocer con 'Yo soy la Juani' (2006), la película de Bigas Luna que recogía la esencia del chonismo y en la que daba vida a una adolescente de extrarradio que decidía dejar a su novio, un tipo extremadamente celoso interpretado por Dani Martín, para tratar de cumplir sus sueños y convertirse en una actriz de éxito. Aquel trabajo conquistó no solo al público sino también a los académicos, que la nominaron a mejor actriz revelación.
La cinta supuso también el espaldarazo que necesitaba su carrera porque la joven empezó a conectar unos proyectos con otros. Así, en 2008, protagonizó 'El menor de los males', de Antonio Hernández, tuvo un papel secundario en la comedia coral '8 citas', dirigida por Peris Romano y Rodrigo Sorogoyen, y formó parte del elenco de la película 'El patio de mi cárcel', cinta de Belén Macías por la que obtuvo su segunda nominación a los Goya, esta vez a mejor actriz protagonista.
Verónica Fernández de Echegaray, que así se llamaba, estuvo ingresada durante los últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a la enfermedad. Curiosamente, su última aparición en pantalla fue en la comedia romántica 'A muerte', que Dani de la Orden dirigió para Apple TV+ y que abordaba una historia de amor tras el diagnóstico de un cáncer de corazón.
