Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iñigo Royo

Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español

La actriz murió este domingo a causa de una enfermedad que había mantenido en privado

C. P. S.

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:33

Verónica Echegui, una de las actrices más destacadas del cine español contemporáneo, falleció el domingo a los 42 años en el Hospital 12 de Octubre ... de Madrid, tras una enfermedad que había mantenido en privado. A lo largo de su carrera, Echegui se distinguió por su versatilidad y profundidad interpretativa, abordando con maestría una amplia gama de personajes que reflejaban su compromiso artístico y su capacidad para emocionar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    «El cliente no perdona ni una arruga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español

Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español