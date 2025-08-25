El mundo de la cultura despide en «shock» a Verónica Echegui

El mundo de la cultura ha reaccionado «con enorme tristeza» y en «schock» a la noticia del fallecimiento de la actriz Verónica Echegui, a ... los 42 años, como ha confirmado este lunes la Unión de Actores a través de su perfil de la red social X. En la misma red social, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha enviado un abrazo a los familiares y amigos de la actriz y guionista que, según recuerdan, era socia de la SGAE. «¡Que la tierra te sea leve, Verónica! D.E.P», reza su mensaje.

🎥Un abrazo 🫂a los familiares y amigos de nuestra socia la actriz, directora y guionista #VeronicaEchegui. ¡Que la tierra te sea leve, Verónica ! D.E.P.





Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años.

Descansa en paz





«Con enorme tristeza despedimos a Verónica Echegui, actriz imprescindible del cine español y muy unida al Festival de Málaga a lo largo de toda su trayectoria. Su talento y cercanía quedarán siempre en nuestra memoria», han señalado desde la cuenta del Festival de Málaga. Compañeros de profesión como el actor Miguel Ángel Muñoz ha reconocido que se ha quedado «de piedra» al enterarse de la noticia y ha enviado su «más sentido pésame a todos los familiares y amigos» de la actriz, al tiempo que ha recordado su trabajo en la película 'Yo soy la Juani«. »Te admiraba mucho«, ha asegurado en su perfil de 'X'.

Me impactó mucho tu trabajo en "Yo soy la Juani" y te admiraba mucho.

Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido.

Que triste día hoy 💔

Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos 🙏🏼

DEP #veronicaechegui

Por su parte, el dramaturgo Jose Padilla ha asegurado estar «en shock» por la noticia del fallecimiento de la actriz. «Leo que ha fallecido Verónica Echegui... En shock, lo siento muchísimo. Descanse en paz», subraya en la misma red social. También se ha mostrado «en shock» la directora de cine Lucía Álvarez. «La vida hace unas pirulas horribles. Verónica Echegui te has ido muy, muy pronto y con mucho por hacer. Horrible noticia. Horrible», ha expresado en su cuenta de 'X'.

En la misma línea se ha pronunciado la escritora Lucía Etxebarria, que ha destacado «su belleza sobrenatural» y su conversación. «No tengo de que decir que era una actriz inmensa porque obviamente lo era y todo el mundo lo sabe. Todavía estoy en shock después de lo que he leído. No me puedo creer que haya fallecido con solo 42 años. Con toda la vida por delante», ha lamentado. En el ámbito político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido «impactado» la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, a la que ha definido como «una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven». «Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos», ha señalado en su perfil de 'X'.

También se ha sumado la ministra de Educación, Pilar Alegría. «Nos la dio a conocer Bigas Luna en 'Yo soy la Juani' y dijo que había nacido una estrella. Hoy conocemos la muerte de Verónica Echegui, una estrella que aún tenía mucho que contarnos», ha escrito la ministra. «Nuestro país pierde una magnífica actriz y directora que no vamos a olvidar. Mi abrazo y cariño a la familia de Verónica Echegui y a todas las personas que hoy lloran su muerte. Que la tierra te sea leve», ha asegurado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.