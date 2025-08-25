Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Verónica Echegui, en una escena de la película «La fría luz del día»

El mundo de la cultura despide en «shock» a Verónica Echegui

La actriz ha fallecido este domingo

E.P.

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:08

El mundo de la cultura ha reaccionado «con enorme tristeza» y en «schock» a la noticia del fallecimiento de la actriz Verónica Echegui, a ... los 42 años, como ha confirmado este lunes la Unión de Actores a través de su perfil de la red social X. En la misma red social, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha enviado un abrazo a los familiares y amigos de la actriz y guionista que, según recuerdan, era socia de la SGAE. «¡Que la tierra te sea leve, Verónica! D.E.P», reza su mensaje.

