Los jugadores de la selección española, preparando el duelo con Georgia. Rodrigo Jiménez (Efe)
Mundial 2026 | Clasificación

Truco o trato para España en Georgia

Una victoria sellaría, al menos de forma virtual, el pasaporte al Mundial, pero un tropiezo puede poner picante al duelo del martes con Turquía

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:28

Comenta

España acaricia con la yema de los dedos el pasaporte para el Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. ... Sería su decimotercera presencia consecutiva en la fase final de una Copa del Mundo. No falta a la gran cita planetaria desde la que acogió Alemania en 1974 y casi nadie osa dudar a estas alturas de la película de que tampoco se le escapará esta vez un boleto que puede sellar este mismo sábado en Tiflis, ya sea de forma matemática o, más probablemente, de manera virtual.

