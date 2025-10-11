Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores de España celebran el gol de Oyarzabal. Afp
Mundial | Clasificación

España, a prueba de bajas, se acerca al Mundial

La Roja doblega a Georgia tras un encuentro cómodo en el que Mamardashvili y la falta de puntería evitaron una goleada

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:49

Comenta

España está un paso más cerca del Mundial. En Elche, donde llegó ayer, el mismo día de partido, después de un plan de viaje alterado ... por la climatología adversa en el Levante español, La Roja se impuso a las bajas y también a la falta de puntería para doblegar a una Georgia sujetada durante gran parte del partido por el acierto de Mamardashvili. El portero del Liverpool, un viejo conocido de la Liga después de su paso por el Valencia, completó una gran actuación pero no pudo evitar los goles de Yéremy Pino y Oyarzabal, escaso botín en relación a la palmaria superioridad española pero suficiente para que el equipo de Luis de la Fuente cierre la primera vuelta en su grupo con pleno de puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  4. 4 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  5. 5

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  6. 6 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  7. 7

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos
  8. 8 Cinco establecimientos malagueños son reconocidos en la Guía Michelin de los hoteles
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10 Un municipio de Málaga marca la temperatura mínima más alta de este sábado en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España, a prueba de bajas, se acerca al Mundial

España, a prueba de bajas, se acerca al Mundial