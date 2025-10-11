Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis de la Fuente da instrucciones durante el partido. Afp
Mundial | Clasificación

De la Fuente: «Tenemos un equipo de jugadores maravillosos e insaciables»

El seleccionador hace una lectura positiva de las bajas: «Hay jugadores que se van sumando a la causa. El fútbol español es una fábrica inagotable de talento»

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:38

Comenta

España suma nueve puntos de nueve posibles en su camino hacia el Mundial 2026. Mejor, imposible. Ante Georgia se ganó y se convenció y ... sólo la falta de puntería y Mamardashvili evitaron una goleada. Normal que el seleccionador español Luis de la Fuente estuviera satisfecho tras el partido por el resultado: «Hay que seguir caminando. Estamos en una mejora constante«. El técnico fue más allá y se deshizo en elogios hacia sus futbolistas, de los que dijo que son »maravillosos e insaciables deportivamente«.

