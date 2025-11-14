Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa. Mariscal (Efe)
Mundial 2026 | Clasificación

De la Fuente: «La mejor de las noticias es que a Lamine le quedan 15 años con nosotros»

El seleccionador español capea la polémica sobre la desconvocatoria del futbolista del Barça y apela a ganar a Georgia para dejar prácticamente sentenciado el pase al Mundial

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:49

Comenta

Luis de la Fuente capeó la polémica sobre la ausencia de Lamine Yamal en los dos últimos partidos que afrontará España dentro de la ... fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras el tratamiento de última hora al que se sometió el extremo del Barça por sus molestias en el pubis y la tardía notificación del mismo por parte del club azulgrana al combinado nacional. «La mejor de las noticias es que a Lamine le quedan 15 años con nosotros. Hay que pensar en el presente y el futuro. El presente es contar con los jugadores que tenemos, ganar y dejar casi sentenciada la clasificación y esa es nuestra preocupación. Todo es mejorable, se intentará mejorar por todas las partes, pero lo que tenemos que mejorar es mañana el rendimiento», remarcó el preparador riojano, quien sostuvo, pese a lo visto esta semana, que «las relaciones con todos los clubes son maravillosas» en la previa del duelo con Georgia

