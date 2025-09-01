Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Carvajal estrecha la mano de Álvaro Morata al inicio de la concentración. Sefutbol
Mundial 2026

De la Fuente abre la ruta mundialista aferrado a sus pretorianos

La vuelta de Carvajal y de Rodrigo, así como la defensa a ultranza de Morata, responden al afán cohesionador de un preparador que entiende la selección como una familia

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:32

Tres meses después de que Portugal le impidiese revalidar la corona de la Liga de Naciones, la selección española inicia un nuevo curso con ilusiones ... renovadas. Los duelos que librará el jueves ante Bulgaria en Sofía y el domingo contra Turquía en Konya abren la ruta de la vigente campeona de Europa rumbo al Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Sería la primera Copa del Mundo para Luis de la Fuente, al que el fiasco de Luis Enrique en Catar elevó a la absoluta. Pese a que la composición de un grupo que completa Georgia otorga a España la condición de indiscutible favorita para certificar el billete sin necesidad de pasar por la repesca, el riojano no se fía. De ahí que haya vuelto a rodearse de todos sus pretorianos aprovechando que la familia, al fin, está sana y al completo.

