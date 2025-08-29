Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa. Rodrigo Jiménez (Efe)
Mundial | Fase de clasificación

De la Fuente: «No siento presión por Joan García ni por nadie»

El preparador nacional asegura que llegará el momento para el portero del Barça y pide respeto a las fiestas de Lamine Yamal: «Es como lo que hablabais de Carlos Alcaraz cuando iba a Ibiza»

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:22

Aunque es consciente de que se trata de una batalla perdida de antemano, Luis de la Fuente realizó un alegato este viernes con el fin ... de tratar de zanjar los debates que se generan respecto a la presencia o no de futbolistas de Barcelona y Real Madrid en la selección española. Lo hizo a raíz de la no convocatoria de Joan García de cara a los duelos de septiembre contra Bulgaría y Turquía. «No siento presión ni por él ni por nadie. Conocemos a los jugadores desde hace mucho tiempo. Tenemos al mejor director deportivo del mundo y conoce a todos los porteros como nadie. Podía haber estado, pero no por jugar en el Barça. No elegimos según los clubes, son jugadores de la selección española. Lo importante es que se viene a defender un escudo, un país y una selección. Llegará el momento de Joan, un grandísimo portero, igual que otros jugadores de la sub-21 y otros que están tocando la puerta para entrar«, señaló el preparador nacional tras facilitar una lista en la que destaca el regreso de Carvajal y de Rodri.

