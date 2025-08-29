Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús Rodríguez, en un partido de la pasada campaña con el Betis. EP
Fse de clasificación del Mundial

Jesús Rodríguez irrumpe en la lista de España, a la que vuelven Rodri y Carvajal

La presencia del extremo del Como es la gran sorpresa de cara a los duelos que La Roja mantendrá contra Bulgaria y Turquía en septiembre

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:44

La presencia de Jesús Rodríguez, extremo que pasó este verano del Betis al Como, y el regreso de dos pretorianos como Rodrigo Hernández y Dani ... Carvajal son las notas más relevantes en la lista de Luis de la Fuente para los dos primeros duelos clasificatorios de España camino del Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  3. 3 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  4. 4 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  5. 5

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  6. 6

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  7. 7 Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola
  8. 8 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga
  9. 9 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  10. 10 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jesús Rodríguez irrumpe en la lista de España, a la que vuelven Rodri y Carvajal

Jesús Rodríguez irrumpe en la lista de España, a la que vuelven Rodri y Carvajal