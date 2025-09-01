Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fabián Ruiz, durante un partido de la selección española. EP
Mundial 2026

Fabián causa baja con la selección

El centrocampista del PSG, uno de los fijos de Luis de la Fuente, abandona la concentración por molestias musculares y no estará ante Bulgaria ni frente a Turquía

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:28

Nuevo contratiempo para Luis de la Fuente de cara a los dos primeros compromisos de la selección española camino del Mundial de 2026. Fabián Ruiz, ... un fijo en los onces del preparador riojano, causa baja en la concentración de La Roja y no estará disponible de cara al partido del jueves frente a Bulgaria en Sofía ni para el encuentro del domingo contra Turquía en Konya.

