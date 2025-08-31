Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pep Guardiola, con cara de circunstancias durante el Brighton-Manchester City. Justin Tallis (Afp)
Premier League

El Manchester City no levanta cabeza

Guardiola sigue sin dar con la tecla y los 'sky blues' suman tres puntos de nueve posibles tras caer ante el Brighton

Daniel Panero

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:04

El Manchester City va de mal en peor. De poco han servido la salida de varios pesos pesados, el desembolso 176 millones de euros en ... fichajes o el regreso al equipo de Rodri Hernández tras superar su lesión de rodilla. Pep Guardiola sigue sin dar con la tecla y este domingo confirmó los peores presagios con una nueva derrota, esta vez en casa del Brighton por 2-1, que pone patas arriba toda la planificación del equipo ya en el mes de agosto. El City apenas ha sumado tres de los primeros nueve puntos disputados en la Premier League, un bagaje que recuerda al derrumbe del pasado año.

