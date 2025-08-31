Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dominik Szoboszlai abatió al Arsenal a balón parado. Darren Staples (Afp)
Premier League

El Liverpool doblega al Arsenal y fortalece su liderato

Un golazo de falta de Dominik Szoboszlai certifica el pleno de victorias 'reds' antes del parón

David Hernández

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:10

El duelo de aspirantes a la corona inglesa que mantuvieron este sábado Liverpool y Arsenal en Anfield cayó del lado de los locales, tras un ... soberbio gol de falta de Dominik Szoboszlai que pegó en el palo antes de entrar y ante el que David Raya no pudo hacer nada. El encuentro reflejó una igualdad absoluta entre los dos equipos y se decidió por un detalle, un libre directo que no aparentaba ser muy peligroso, salvo por la gran habilidad del lanzador húngaro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  6. 6 El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
  7. 7 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  8. 8

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  9. 9 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  10. 10

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Liverpool doblega al Arsenal y fortalece su liderato

El Liverpool doblega al Arsenal y fortalece su liderato