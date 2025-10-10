Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores de la selección española, durante el entrenamiento de este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Marsical / EFE
Mundial | Clasificación

Un escollo conocido y un paso casi definitivo

España testa su fondo de armario ante Georgia, un rival recurrente en el último lustro que apela a la recuperación de Kvaratskhelia, su estrella

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:42

Comenta

España, lanzada por sus últimos resultados y una fase de clasificación viento en popa después de las goleadas en Bulgaria y especialmente en Turquía ... , se encuentra en Elche con una vieja conocida que ejerce de escollo en la intentona por completar un paso prácticamente decisivo hacia el Mundial. Georgia, que respira con la recuperación a tiempo de su mayor estrella, el atacante del París Saint-Germain Kvicha Kvaratskhelia, se cruza en el camino de La Roja por sexta vez en menos de cinco años.

