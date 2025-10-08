Merino, goleador en una España que le sirve de trampolín

A falta de un '9' de referencia, buenos son los goles de Mikel Merino en la selección española. El navarro se ha convertido en el ... realizador predilecto en La Roja, una especie de oasis para el jugador del Arsenal en una etapa en la que ha perdido la condición de titular indiscutible en el equipo 'gunner'.

Seis goles en seis partidos con España en 2025 y tres titularidades en los cuatro últimos compromisos del combinado dirigido por Luis de la Fuente, incluida la final a cuatro de la Liga de Naciones, acreditan la importancia de un auténtico comodín, un centrocampista capaz de ejercer como ariete engañoso en el Arsenal de la pasada campaña y que ha elevado su relación con el gol a la máxima potencia en los últimos tiempos.

En esta reconversión realizadora del centrocampista de Pamplona tiene mucho que ver el cambio de paradigma que Mikel Arteta aplicó a su fútbol en la segunda mitad del pasado curso, cuando frente a la ausencia de Kai Havertz y Gabriel Jesus, delanteros específicos en la plantilla del Arsenal, recurrió a Merino, que siempre ha exhibido el poderío aéreo como virtud y que ha ido ganando metros sobre el terreno de juego a lo largo de su trayectoria.

De febrero hasta el final de la campaña, el ex de la Real Sociedad asaltó el once 'gunner' y facturó cinco goles en la Premier League y dos más en la fase eliminatoria de la Champions, además de otras dos dianas con La Roja, en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones frente a Países Bajos y en la semifinal del torneo contra la poderosa Francia.

El verano y el inicio de la nueva campaña no han alterado el paisaje en la selección española, en la que Merino ha aprovechado la ausencia de Fabián Ruiz para consolidarse como indiscutible en un centro del campo que comparte con Pedri y Zubimendi, aunque unos cuantos metros por delante respecto a la pareja de mediocentros, con un rol que recuerda en mayor medida al de mediapunta con mucha capacidad de llegada.

Cuatro goles en los dos partidos de septiembre, con diana en Bulgaria y 'hat-trick' en Turquía, el primero en la carrera de aquel chaval que saltó de Osasuna, en Segunda, a los poderosos Dortmund y Newcastle, y que luego explotó definitivamente en la Real Sociedad antes de recalar en el mejor Arsenal de las últimas dos décadas. «Es un recuerdo para toda la vida. No estoy habituado a meter muchos goles, pero últimamente parece que están cayendo», dijo Merino tras aquel partido, que ha consolidado su rol principal en La Roja pero que sin embargo no le ha servido para asentarse como titular en su equipo.

Después del parón de septiembre, el navarro aprovechó la inercia positiva de la selección y fue titular y disputó los duelos completos ante el Nottingham Forest, en la Premier, y contra el Athletic, en el estreno de la Champions. Sin embargo, se ha ido desinflando, alternando el banquillo frente al Manchester City, el Newcastle y el West Ham, en la Premier, con la presencia en el once inicial en los duelos contra el Olympiacos, de Champions, y el modesto Port Vale, en la Copa de la Liga, que sin embargo no completó al ser sustituido.

La competencia es feroz en el Emirates con la llegada en el mercado de fichajes estival de jugadores importantes como Zubimendi, Gyokeres, Eze o Madueke, por lo que Merino afronta la segunda ventana de selecciones del curso como otra excelente oportunidad de tomar impulso. Sin Fabián, Merino parte de nuevo como teórico titular y el máximo realizador español en 2025 disfruta en La Roja, un trampolín ideal.

Cuidado del jugador

«Si en algún lugar cuidan a los jugadores es aquí, en la Federación. No solamente a nivel de facilidades desde el momento en el que ponemos un pie en Madrid, sino también luego en los entrenamientos, que son individualizados. Quieren que estemos frescos, que no acumulemos minutos... Son conscientes de que tenemos un calendario muy apretado y de hecho la primera charla siempre es sobre la forma de cuidarnos, de estar bien, de estar sanos», valoró el pamplonés, cómodo en la concentración de la selección en Las Rozas.

«La comunicación con el entrenador es abierta, hay buen 'feedback'. Los que llevamos más tiempo en esto sabemos que si le decimos que no estamos para jugar nos va a cuidar. Es todo muy sano, muy abierto y muy transparente», añadió a continuación en referencia a la gestión de esfuerzos por parte de Luis de la Fuente, tan criticada desde el entorno del Barça después de la lesión de Lamine Yamal en la anterior ventana FIFA.

Merino, consolidado en La Roja, sacó la cara por el seleccionador y corroboró así lo expuesto previamente por Aitor Karanka, director del equipo nacional español, ante el aluvión de preguntas sobre el choque con el club azulgrana: «Hemos tratado este tema con las premisas que se tienen en la Federación: máxima transparencia, máxima colaboración y sobre todo máximo cuidado del jugador».