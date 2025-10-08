Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aymeric Laporta, en un partido con España. Efe

Laporte sustituye a Huijsen en la selección

El central del Real Madrid causa baja por una lesión muscular

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:50

Más problemas para Luis de la Fuente en una ventana de selecciones que parece maldita para La Roja. El último en caer por una lesión ... muscular ha sido el central del Real Madrid, Dean Huijsen, sustituido por Aymeric Laporte para los próximos partidos contra Georgia, en Elche, y Bulgaria, en Valladolid, clasificatorios para el Mundial 2026.

