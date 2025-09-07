Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedri celebra el tanto que abrió la histórica goleada de España ante Turquía. Erdem Sahin (Efe)
Mundial | Fase de clasificación

España da un paso gigantesco hacia el Mundial

Mikel Merino, autor de un triplete, y Pedri, que firmó una exhibición con doblete incluido, lideran un recital antológico de La Roja en Turquía

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:55

España dio un paso tan gigantesco como grandioso camino del Mundial del próximo año goleando este domingo a domicilio a Turquía tras completar un partido ... antológico, con una primera parte soberbia y una segunda mitad no menos extraordinaria. Como si de un calco de lo ocurrido tres días antes en Bulgaria se tratara, el combinado de Luis de la Fuente se adelantó prontísimo, esta vez por mediación de Pedri, dobló la renta en el ecuador del primer acto con un golazo de Mikel Merino tras una deliciosa acción coral en la que participaron Pedri, Cucurella, Nico Williams y Oyarzabal, y dejó el pleito visto para sentencia con una nueva diana del futbolista navarro del Arsenal, que siempre tuvo gol pero al que Mikel Arteta ha terminado por convertir en un realizador formidable.

