Nico enciende las alarmas al retirarse lesionado en el Turquía-España
Abandonó el campo antes del descanso con evidentes signos de dolor en la zona del pubis
Julen Ensunza
Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:06
Saltan las alarmas con Nico Williams. El extremo navarro se ha retirado lesionado en los minutos finales del primer tiempo en el partido de clasificación ... para el Mundial de 2026 que ha disputado este domingo España ante Turquía en territorio otomano. El menor de la saga se ha tirado al suelo en el minuto 42 tocándose la zona del pubis y ha pedido el cambio de inmediato sustituido por el azulgrana Ferran Torres.
El rojiblanco abandonaba el terreno de juego con visibles muestras de dolor. Nico ya sufrió una pubalgia en la recta final de la pasada campaña que le hizo perderse varios partidos importantes, entre ellos la vuelta de la semifinal de la Europa League ante el United en Old Traford. Esas molestias llevaron a los servicios médicos del Athletic a plantearse incluso la posibilidad de una intervención para solucionar el problema. Finalmente se optó por un tratamiento conservador para evitar el paso por el quirófano.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.