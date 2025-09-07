Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nico estaba muy participativo y tuvo varias ocasiones de gol antes de retirarse lesionado. Reuters

Nico enciende las alarmas al retirarse lesionado en el Turquía-España

Abandonó el campo antes del descanso con evidentes signos de dolor en la zona del pubis

Julen Ensunza

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:06

Saltan las alarmas con Nico Williams. El extremo navarro se ha retirado lesionado en los minutos finales del primer tiempo en el partido de clasificación ... para el Mundial de 2026 que ha disputado este domingo España ante Turquía en territorio otomano. El menor de la saga se ha tirado al suelo en el minuto 42 tocándose la zona del pubis y ha pedido el cambio de inmediato sustituido por el azulgrana Ferran Torres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  4. 4 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  5. 5 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  6. 6 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  7. 7

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  8. 8 Eclipse total de Luna: Aemet desvela cómo se verá en España este domingo
  9. 9 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  10. 10 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nico enciende las alarmas al retirarse lesionado en el Turquía-España

Nico enciende las alarmas al retirarse lesionado en el Turquía-España