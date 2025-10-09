Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Barrios y Marcos Llorente regresan a la selección española. EP
Mundial | Clasificación

Los meritorios de la selección asumen el reto

Los recientemente incorporados Jesús Rodríguez y De Frutos, y los retornados Borja Iglesias, Barrios y Llorente pretenden aprovechar las bajas para consolidarse

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:15

Comenta

La plaga de bajas en la selección española también tiene una implicación positiva. Bajo el prisma del vaso medio vacío, La Roja pierde a titulares ... indiscutibles para dejar prácticamente sellado el billete al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año. Según la visión del vaso medio lleno, las ausencias y la condición de asequibles de Georgia y Bulgaria, los dos próximos rivales, generan una estupenda oportunidad para que algunos meritorios incrementen su crédito en la selección y fortalezcan así el envidiable fondo de armario del que dispone Luis de la Fuente.

