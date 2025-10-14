Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mikel Merino celebra uno de los dos goles que marcó este martes frente a Bulgaria. EP
Mundial | Clasificación

Pedri dirige y Merino golea en una España de récord

El canario brilla y el navarro se erige de nuevo en pichichi de una selección que doblega a Bulgaria y acumula 29 duelos oficiales seguidos sin conocer la derrota

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 22:49

Comenta

La España de Luis de la Fuente ya es un equipo de récord. La Roja doblegó a Bulgaria con un doblete del pichichi Merino ... y magia de Pedri a raudales para un marcador contundente pero corto a tenor de lo visto sobre el césped del José Zorrilla. Alcanzó así los 29 partidos oficiales sin conocer la derrota, como hizo la selección dirigida por Vicente del Bosque entre 2010 y 2013, tiempos de vino y rosas aderezados por las conquistas del Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa de Ucrania y Polonia.

