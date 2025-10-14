Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis de la Fuente. EP
Mundial | Clasificación

De la Fuente, sobre la racha: «Es mérito de estos futbolistas; son insaciables»

El seleccionador saca pecho por sus jugadores y muestra su «alegría por igualar una marca histórica de don Vicente del Bosque», un «referente»

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 23:49

Comenta

Luis de la Fuente sigue tendiendo motivos de sobra para sonreír. El riojano no deja de incrementar sus números como seleccionador español tras otro triunfo ... frente a Bulgaria con el que iguala los 29 partidos oficiales sin perder de la España dorada. «Para mí en un motivo de alegría igualar una marca histórica de don Vicente del Bosque, un referente para mí, pero sobre todo porque es mérito de estos futbolistas. Se ve que son insaciables y no es que pensemos en el partido 29, sino que queremos ya el 30 y el 31», señaló en cuanto a la ambición de su equipo.

