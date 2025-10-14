Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mikel Merino festeja uno de los goles que marcó ante Bulgaria en el Estadio José Zorrilla. César Manso (Afp)
Mundial | Clasificación

Mikel Merino: «Ya dije que quería ser más determinante»

«Estoy encontrando los espacios y me están cayendo los balones», señala el centrocampista de la selección española tras su doblete en Valladolid

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 23:15

El gran protagonista de la noche en Valladolid, con permiso de un Pedri de nuevo excelso, fue Mikel Merino, bigoleador en el Estadio José ... Zorrilla para dar continuidad de esta forma frente a Bulgaria a la extraordinaria racha que lleva el navarro con la selección española. «Muy contento. Estoy en un momento en el que estoy encontrando los espacios y me están cayendo los balones. No solo es suerte, pero hay que tener esa fortuna para tener esta racha. El otro día no los metí, pero hoy sí», dijo el centrocampista del Arsenal, que acumula ya seis goles en los cuatro partidos de la fase de clasificación para el Mundial del próximo año.

