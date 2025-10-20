Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vinicius, durante el Getafe-Real Madrid celebrado el domingo. EP
Análisis

Vinicius también prende la mecha como revulsivo de lujo

El brasileño revolucionó el partido del Real Madrid en Getafe como ya hiciera frente al Oviedo, pero provocó un nuevo incendio en el Coliseum antes de la Juventus y el clásico

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:43

Comenta

Vinicius vuelve a estar en boca de todos tras la apurada victoria que logró el Real Madrid el domingo en Getafe, la cual le ... permitirá llegar líder al clásico del Santiago Bernabéu. El brasileño, al que Xabi Alonso reservó de entrada pensando también en el duelo europeo con la Juventus del miércoles, entró en acción en el minuto 55 y su aparición, junto a la de Arda Güler, revolucionó el pleito en el Coliseum. Provocó la roja de Nyom que dejó al cuadro azulón con un futbolista menos justo antes de que Mbappé descerrajase a David Soria y también forzó la expulsión de Álex Sancris por doble amarilla que redujo aún más la capacidad de respuesta del bando local. Su impacto en el partido fue tan grande como el nuevo incendio que provocó a su paso un futbolista que no deja indiferente a nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  4. 4 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  5. 5

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  6. 6 Estas son las clasificaciones de la 45° Carrera Urbana Ciudad de Málaga
  7. 7

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  8. 8

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vinicius también prende la mecha como revulsivo de lujo

Vinicius también prende la mecha como revulsivo de lujo