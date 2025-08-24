Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedri da indicaciones durante el Levante-Barcelona del sábado. Pablo Morano (Reuters)
Análisis

Pedri saca la batuta

El centrocampista canario asumió galones en el peor momento del Barça ante el Levante y lideró la remontada

Daniel Panero

Madrid

Domingo, 24 de agosto 2025, 16:24

El Barcelona ganó el sábado en el Ciutat de València tras una remontada épica en la segunda mitad que tuvo en su germen a ... Pedri. El futbolista canario se echó el equipo a la espalda cuando más quemaba la pelota y lideró al conjunto culé para sacar adelante un partido que se había puesto prácticamente imposible con el 2-0 al descanso. Su gol y su manera de dirigir el juego cambiaron la película de un duelo que estaba destinado a ser el primer pinchazo de los de Hansi Flick.

