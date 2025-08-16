Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lamine Yamal y Raphinha, goleadores azulgranas en Mallorca, celebran el tanto del brasileño. J. Reina / AFP
Jornada 1

El Barça se estrena con victoria plácida y polémica

El campeón se impone a un Mallorca con nueve futbolistas y frustrado por las controvertidas decisiones arbitrales

Daniel Panero

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:57

El Barcelona se estrenó con victoria en Mallorca, pero también con mucha polémica. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al de Jagoba Arrasate ... por 0-2 en un partido marcado por las decisiones arbitrales de la primera mitad, en la que los locales protestaron un tanto del Barça cuando Raíllo estaba tendido y acabaron con nueve jugadores tras las expulsiones de Morlanes y Muriqi. Los goles de Raphinha y Ferran Torres encarrilaron un triunfo redondeado por Lamine Yamal que permite al equipo culé sumar sus tres primeros puntos e iniciar con buen pie la defensa del título.

