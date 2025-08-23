El Barça gana con épica en el Ciutat de València

El Barcelona ganó este sábado un partido que parecía imposible. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso por 2-3 al Levante en el ... Ciutat de València en un encuentro que perdía 2-0 al descanso y en el que dio una muestra de carácter para dar la vuelta al marcador. Los goles de Pedri, Ferran Torres y Elgezabal en propia puerta en el descuento sitúan a los culés como líderes y dan la razón a Flick, que exigió en Mallorca un mayor esfuerzo durante los noventa minutos.

Y eso que el partido no empezó bien para el Barcelona. Flick introdujo matices, con Casadó junto a Pedri, con Rashford abierto a la banda izquierda y de nuevo, eso sí, con Eric García en el lateral derecho en vez de Koundé. La idea era masticar un partido en el que el Levante no iba a regalar nada y en el que esperaba fiar todas sus opciones al contragolpe. En ese escenario, Rashford puso en aprietos a Campos con dos internadas nada más arrancar y Balde probó con un disparo que se envenenó y que casi acaba en la red.

Fue un espejismo. El Barça iba a chocar contra un equipo parapetado en pocos metros, con las ideas muy claras y con el acierto necesario para castigar los errores del rival, que fueron dos encarnados en la figura de Lamine Yamal. El '10' perdió un balón que detonó un contragolpe del Levante que finalizó de forma magistral Iván Romero para inaugurar el marcador y repitió el fallo en el descuento con una nueva pérdida que acabó con un penalti por mano de Balde, una pena máxima que Morales no iba a desaprovechar.

Levante Pablo Campos, Toljan (Víctor García, min. 86, Cabello, Elgezabal, Dela, Manu Sánchez (Varela Pampín, min. 74), Brugué (Espi, min. 74), Pablo Martínez, Oriol Rey, Morales (Carlos Álvarez, min. 59) e Iván Romero (Iker Losada, min. 74). 2 - 3 Barcelona Joan García, Eric García (Koundé, min. 85), Cubarsí, Araujo (Christensen, min. 76), Balde (Lewandowski, min. 76), Casadó (Gavi, min. 46), Pedri, Lamine Yamal, Rashford (Dani Olmo, min. 46), Raphinha y Ferran. Goles: 1-0: min. 16, Iván Romero. 2-0: min. 45+7, Morales, de penalti. 2-1: min. 49, Pedri. 2-2: min. 52, Ferran Torres. 2-3: min. 90+1, Elgezabal, en propia puerta.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Balde, Pablo Martínez y Varela Pampín.

Partido de la jornada 2 de Liga disputado en el Ciutat de València ante 23.415 espectadores.

Por el camino, el Barça se había mostrado más plano de lo habitual y con menos alternativas. La posición de Raphinha, en el centro, desvirtuó el juego interior de los azulgrana y tampoco Ferran fue capaz de ganar la batalla a los centrales. Solo lo hizo una vez y su remate se estrelló en el travesaño para disgusto de los culés, que se fueron al descanso con dos goles de desventaja y la necesidad de buscar soluciones.

Tras la reanudación, Flick leyó el problema e introdujo a Gavi y Dani Olmo, dos jugadores con los que tener una mayor presencia entre líneas. Los cambios hicieron reaccionar a un Barça que ahora mantenía las amenazas por fuera, pero que además tenía jugadores capaces de asociarse por dentro. Así llegó el gol de la reacción. Pedri pudo asomarse al área y desde ahí se sacó de la chistera un latigazo a la escuadra con el que cambiar por completo el partido. Y es que tres minutos después Ferran Torres aprovechó un saque de esquina para rematar a bocajarro el empate y empezar un partido nuevo de apenas cuarenta minutos.

A partir de ahí, toque de corneta del Barça. Los culés mejoraron en la circulación de la pelota, Pedri cogió las riendas del partido y el Levante cedió más metros para entregarle todo el protagonismo a los azulgranas. Las ocasiones comenzaron a llegar a cuentagotas, como anticipando el fatal desenlace para los granotas. Flick agitó el avispero con la entrada de Christensen y Lewandowski para tener una mayor amenaza en el área y el tercer tanto cayó por su propio peso. Lamine Yamal, que no tuvo su mejor día, no paró de insistir y encontró el premio en un centro envenenado que Elgezabal introdujo en su propia portería cuando el partido agonizaba. Premio para un Barça que nunca bajó los brazos.