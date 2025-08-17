Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hansi Flick, durante el duelo entre el Mallorca y el Barça en Son Moix. EP
Flick tira de las orejas a los suyos

El técnico alemán acabó descontento en Son Moix por la falta de intensidad de sus jugadores en la segunda parte ante un Mallorca con nueve jugadores

Daniel Panero

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:16

Hansi Flick no ha cambiado un ápice de su filosofía durante el verano. El técnico alemán es el mismo que aterrizó en Barcelona hace un ... año y este sábado dio una vez más muestras de su carácter. Pese a que el equipo culé goleó al Mallorca por 0-3, acabó disgustado por el partido de los suyos y dio un tirón de orejas al vestuario. Está terminantemente prohibido relajarse a lo largo de los 90 minutos. Da igual el marcador, la fragilidad del rival o lo decidido que esté el encuentro. Flick siempre quiere más.

