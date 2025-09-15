Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso, durante la rueda de prensa. Pierre-Philippe Marcou (Afp)
Jornada 1

Xabi Alonso, sobre la queja a la FIFA por los árbitros: «Defender nuestros intereses es legítimo»

El técnico del Real Madrid pide pasar página tras lo sucedido en Anoeta para centrarse en la Champions, pero cierra filas con el club de Chamartín

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:15

Aunque Xabi Alonso llamó a pasar página tras lo sucedido el sábado en Anoeta a raíz de la expulsión de Dean Huijsen para centrarse ... en la Champions, el técnico del Real Madrid no pudo evitar que la polémica arbitral marcase la rueda de prensa previa al choque que medirá este martes a su equipo con el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. «Poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que el club lo haga así, me parece bien», dijo el tolosarra cuando le preguntaron por la queja que elevará el club de Chamartín ante la FIFA mediante la presentación de un dossier que recogerá «los errores arbitrales sufridos en estas primeras cuatro jornadas de Liga, y también de la temporada pasada», según adelantó Real Madrid Televisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  8. 8 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Xabi Alonso, sobre la queja a la FIFA por los árbitros: «Defender nuestros intereses es legítimo»

Xabi Alonso, sobre la queja a la FIFA por los árbitros: «Defender nuestros intereses es legítimo»