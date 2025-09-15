Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kylian Mbappé vela armas de cara al estreno del Real Madrid en la nueva edición de la Champions. Antonio Villalba (Efe)
Jornada 1

El Real Madrid lanza la reconquista de Europa con una bala de plata

Espoleado por su liderato liguero, el conjunto de Xabi Alonso inicia una nueva andadura en la Champions recibiendo al Olympique de Marsella con Mbappé fusilando a diestro y siniestro

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:07

La música de la Champions regresa al Santiago Bernabéu para alimentar los sueños de un equipo que se muestra ávido de reconquistar Europa. Exactamente cinco ... meses después de rendir armas en su defensa del cetro continental tras sucumbir frente al Arsenal en cuartos de final, el Real Madrid se reencontrará este martes con su torneo fetiche y lo hará con ilusiones renovadas, un nuevo general en el banquillo que ha puesto firmes a sus soldados y, sobre todo, presumiendo de tener en sus filas a un francotirador que no para de fusilar a diestro y siniestro. Mbappé es la bala de plata a la que se agarra el quince veces rey del Viejo Continente para iniciar el trayecto hacia el Puskas Arena de Budapest, escenario de una final en la que ansían con estar presentes los blancos para pelear por la Decimosexta.

