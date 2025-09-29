El Real Madrid, obligado a redimirse en un partido trampa

Kazajistán entra por primera vez en el mapa del Real Madrid y lo hace en el peor momento posible. Tras un vuelo chárter de ocho ... horas de duración y después de un derbi en el que el Atlético convirtió al conjunto de Xabi Alonso en una caricatura que recordó poderosamente al mustio equipo que languideció en las postrimerías de la era Ancelotti, los blancos se miden este martes al Kairat Almaty en la segunda jornada de la Champions.

Sin ánimo de desmerecer a la, por otra parte, modesta escuadra afincada en el Asia Central, una recién llegada a la máxima competición continental que cayó de forma contundente (4-1) frente al Sporting de Portugal hace dos semanas en su puesta de largo delante de la aristocracia europea, a nadie se le escapa que son los fantasmas propios quienes se perfilan como los principales enemigos a batir por parte de un bloque que llega a la cita muy tocado en su orgullo.

Sigue y seguirá escociendo durante mucho tiempo en el ánimo del madridismo la bochornosa derrota sufrida el sábado en el Metropolitano. A la vuelta de seis exámenes que cubrió con alguna ráfaga de brillantez pero, sobre todo, con mucho oficio, el Real Madrid fue incapaz de superar su primera reválida de envergadura. En el fortín de San Blas-Canillejas compareció una tropa desprovista de ritmo, de tensión y de ese carácter aplicado que había disparado las alabanzas hacia Xabi Alonso por su capacidad para desterrar vicios pretéritos. De un plumazo, lo que parecían una serie de certezas incipientes se han convertido en una avalancha de dudas.

Máxime teniendo en cuenta que el derbi no pasó factura solo en el apartado psicológico, sino que también minó al Real Madrid en la faceta física. Las bajas de Militao y de Carvajal golpean con crudeza a la línea de flotación de los blancos, que reviven la escabechina que desangró el proyecto de Ancelotti el curso anterior. Mendy ni está ni se le espera, lo de Trent va para largo, lo de Rüdiger aún más y Alaba es una incógnita. Así las cosas, para medirse al Kairat Almaty queda un batallón defensivo integrado por dos recién llegados como Carreras y Huijsen, a los que ni hay que comparar con Roberto Carlos y con Franz Beckenbauer a las primeras de cambio ni asemejar tampoco con Fabio Coentrao o con Pedrag Spasic por un mal día en la oficina, dos canteranos como Asencio y Fran García, ambos ya con mando en plaza aunque integrantes de la segunda unidad al fin y al cabo, y otro que aún cotiza como 'mirlo', David Jiménez.

Este último, convocado ya frente a Espanyol y Levante en Liga pero que solo lleva 237 minutos de competición en lo que va de campaña con el Castilla, es el único lateral derecho puro que Xabi Alonso tendrá a su disposición en Almaty, lo que puede provocar que el vasco se decante por un sistema con tres centrales que ya usó frente al Levante, precisamente el pleito donde los blancos ofrecieron sus mejores prestaciones hasta la fecha.

Dicho dibujo podría desplazar a Valverde al costado derecho, en esa condición de carrilero ortopédico que no seduce al uruguayo, pero que puede servir para que alce el vuelo tras un inicio de campaña gris a tenor del sensacional rendimiento acostumbrado del Halcón. El otro carril sería para Fran García, notable en el Mundial de Clubes pero opacado ahora por Carreras. El calibre del rival invitaría a pensar en rotaciones de mayor calado en otras circunstancias, pero la derrota frente al Atlético aconseja que Xabi Alonso tome precauciones extra para evitar otro paso en falso en uno de esos encuentros en los que el Real Madrid tiene poco que ganar pero mucho que perder. Dicho de otro modo, un duelo trampa.

El Sheriff como espejo

Lo fue aquel disputado hace cuatro años por el Real Madrid frente al Sheriff Tiraspol en el Santiago Bernabéu que quiere tomar como referencia el Kairat Almaty. Vigente campeón de la Liga Premier de Kazajistán, llegó a la fase liga de la máxima competición continental tras superar cuatro rondas previas en las que apeó sucesivamente al esloveno Olimpija Ljubljana, al KuPS finlandés, al Slovan Bratislava checo y al Celtic escocés.

Está entrenado por Rafael Urazbakhtin, antiguo delantero que pasó por nueve clubes de su país y militó también durante un año en el Rostov ruso. Urazbakhtin se declara «fan» de Xabi Alonso y ensalza el libreto del guipuzcoano, pero avisa de que necesita más tiempo para asentar su credo en el Real Madrid. «No tiene puntos débiles evidentes. Hemos detectado algunas pequeñas cosas, pero todos los equipos las tienen», apunta sobre su adversario antes de un encuentro en el que la portería del Kairat Almaty volverá a estar custodiada por Sherkhan Kalmurza, cancerbero de 18 años al que las lesiones de Alexandr Zarutsky y Temirlan Anarbekov han llevado al primer plano.

-Alineaciones probables:

Kairat Almaty: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Kassabulat, Arad, Mrynskiy, Jorginho, Gromyko y Satpayev.

Real Madrid: Courtois, Carreras, Asencio, Huijsen, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Fran García, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Árbitro: Marco Guida (Italia).

Hora: 18:45 h.

Estadio: Almaty Ortalyk Stadion.

TV: Movistar Liga de Campeones.