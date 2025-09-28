Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Militao se interesa por el estado físico de Carvajal en un lance del derbi celebrado el sábado. Javier Soriano (Afp)
Análisis

Las bajas de Carvajal y Militao agudizan las penas del Real Madrid

El lateral estará un mes alejado de los terrenos de juego por una dolencia en el sóleo y el central tampoco viaja a Almaty para recuperarse del golpe que sufrió en el derbi

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:43

Como a perro flaco todo son pulgas, al Real Madrid se le sumaron nuevos problemas este domingo que vienen a agudizar las penas que le ... provocó al conjunto de Xabi Alonso la estrepitosa derrota que sufrió el sábado a manos del Atlético en un derbi para la historia celebrado en el Metropolitano. Por si fuera poca humillación el 5-2 encajado frente a su gran rival de la capital de España en un partido que vino a demostrar que el proyecto del preparador guipuzcoano aún está tierno para ofrecer las garantías esperadas en citas de altos vuelos, los blancos pusieron rumbo a Kazajistán con la defensa en cuadro a consecuencia de la lesión que sufrió Dani Carvajal en el feudo rojiblanco y el golpe que recibió Éder Militao en una pugna con Alexander Sorloth y que obligó al central a quedarse en casa por precaución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  3. 3

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  7. 7 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  10. 10 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las bajas de Carvajal y Militao agudizan las penas del Real Madrid

Las bajas de Carvajal y Militao agudizan las penas del Real Madrid