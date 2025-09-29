Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso, en rueda de prensa. EP
Jornada 2

Xabi Alonso: «El derbi dolió, pero ya estamos en modo Champions»

El técnico del Real Madrid vuelve a hacer autocrítica tras el mazazo ante el Atlético, pero llama a pasar página para centrarse en la máxima competición continental

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:01

Xabi Alonso volvió a hacer autocrítica acerca de la mala imagen que ofreció el Real Madrid en el derbi disputado el sábado en el ... Metropolitano, pero llamó a pasar página para centrarse en la Champions, competición a la que retornan los blancos para medirse este sábado al Kairat Almaty. «Creo que tanto en la victoria como en la derrota nos debe durar la sensación 24 horas. Luego, el análisis. No fue solo actitud, también ritmo, cosas tácticas, cosas del juego. Es un poco simplista lo otro. No competimos bien. Hemos hecho el análisis y lo vamos a usar. El derbi dolió, pero ya estamos en modo Champions», aseveró.

