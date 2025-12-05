Nerja proyecta ampliar un vial clave para mejorar la movilidad y reducir los atascos
El Camino de la Fábrica se convertirá en un acceso alternativo al Chaparil y El Playazo, aunque el equipo de gobierno no ha detallado los plazos
Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:35
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Nerja, con mayoría absoluta, sigue tratando de solucionar dos de los graves problemas que tiene ... la localidad costera más oriental de la provincia, la falta de aparcamientos y la saturación del tráfico, especialmente en la temporada alta veraniega, con la afluencia masiva de miles de visitantes.
Para tratar de aliviar la situación, el Consistorio de la localidad costera más oriental de la provincia ha anunciado su intención de convertir el Camino de la Fábrica en una nueva carretera de acceso al barrio del Chaparil y a la zona de El Playazo, uno de los principales polos turísticos del municipio. El proyecto, presentado por el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), prevé ampliar la calzada a seis metros para habilitar el doble sentido con mayor seguridad que en la actualidad, además de construir una acera de 1,8 metros con pavimento drenante e iluminación independiente.
Según el regidor, la actuación «se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento con una movilidad más segura, sostenible y eficiente», y pretende mejorar la circulación en uno de los puntos con mayor afluencia de vehículos, especialmente en los meses de verano. El concejal de Infraestructuras, Alberto Tomé (PP), avanzó en un comunicado que el Consistorio también trabaja en habilitar «una conexión segura» con la antigua N-340, lo que facilitaría la entrada y salida hacia el Chaparil y El Playazo.
Pese al anuncio, el equipo de gobierno no ha concretado plazos para el inicio de las obras ni para su finalización. Tampoco se ha precisado la inversión estimada ni la fórmula de financiación, lo que deja el proyecto aún en una fase preliminar, a la espera de futuras licitaciones y dotación presupuestaria. La ausencia de fechas genera cierta incertidumbre entre vecinos y empresarios, acostumbrados a ver cómo infraestructuras anunciadas tardan varios años en materializarse.
La intervención llega en un momento en el que Nerja continúa lidiando con serios problemas de saturación de tráfico, agravados en la temporada alta, cuando la población real del municipio se multiplica. Las estrechas calles del casco urbano, la elevada afluencia hacia zonas como el Balcón de Europa y las playas, y la crónica falta de aparcamientos generan cada verano retenciones que desesperan a vecinos y visitantes.
Falta de aparcamientos
En la última década, el Ayuntamiento ha impulsado diferentes medidas para paliar esta situación: creación de explanadas temporales de aparcamiento, habilitación de bolsas disuasorias en zonas periféricas, regulación de estacionamientos y peatonalización de ciertos tramos. Sin embargo, el crecimiento turístico y el aumento del parque móvil han superado la capacidad de estas soluciones.
De materializarse, la reforma del Camino de la Fábrica permitiría descongestionar parcialmente la entrada oeste al casco urbano, al ofrecer un acceso alternativo hacia El Chaparil y El Playazo sin depender del saturado eje del Puente Viejo. También facilitaría la movilidad peatonal y ciclista gracias al nuevo acerado.
Sin embargo, expertos consultados recuerdan que abrir nuevas carreteras sin medidas complementarias -aparcamientos, transporte público reforzado, regulación de accesos, suele derivar en un efecto llamada que puede volver a colapsar la zona en periodos de máxima afluencia. El anuncio ha sido bien recibido como una señal de avance, aunque los colectivos vecinales piden prudencia, reclamando «fechas y garantías».
En Nerja continúan pendientes varias infraestructuras muy ambiciosas, como el proyecto del nuevo aparcamiento junto al nuevo centro de salud, con 847 plazas, el de un vial perimetral en esta misma zona, y el intercambiador de transportes, actuaciones pendientes y que prosiguen su tramitación administrativa en un municipio que vive al ritmo del turismo... y de los atascos durante varias semanas en los meses estivales, especialmente en julio y agosto.
Ayuntamiento y empresarios sellan una nueva etapa de colaboración para impulsar proyectos clave en Nerja
El Ayuntamiento de Nerja y la Asociación de Empresarios (AEN) han abierto una nueva fase de colaboración tras el encuentro celebrado en la Casa Consistorial, en el que el alcalde, José Alberto Armijo (PP), y el nuevo presidente del colectivo, Raúl Rivas, escenificaron el inicio de una agenda de trabajo conjunta. La reunión sirvió también para presentar la renovada junta directiva de la AEN, que quiere ganar peso en la interlocución con la administración local.
«Tenemos que intensificar la relación y la colaboración en un ambiente constructivo y respetuoso», subrayó Armijo, que destacó la disposición municipal a apoyar los proyectos que plantee el sector empresarial durante este mandato. Rivas, por su parte, defendió que los empresarios quieren «participar activamente en los asuntos municipales», y avanzó la creación de varios grupos de trabajo sobre urbanismo, vivienda, empleo, formación, turismo y playas.
Ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas a petición de la asociación, con el objetivo de avanzar en iniciativas estratégicas para el desarrollo local. La AEN pretende elevar propuestas específicas sobre agilización de licencias, actualización del planeamiento y mejora de la coordinación en materia turística, además de abordar la falta de vivienda asequible para trabajadores. La cita sostiene un clima de diálogo que, según Armijo, servirá para «impulsar la Nerja del futuro» de la mano de quienes generan empleo y actividad económica.
El anuncio llega en un contexto en el que Nerja encara debates clave sobre su modelo de crecimiento. Con más de 22.000 habitantes y una fuerte dependencia del turismo —que dispara la población en temporada alta—, el municipio tiene retos pendientes en urbanismo, movilidad, limpieza y proyectos históricos, además de un mercado de la vivienda tensionado que afecta tanto a vecinos como a trabajadores del sector servicios. La AEN, renovada con Rivas al frente, quiere aprovechar esta etapa para relanzar el tejido empresarial y afrontar la falta de mano de obra cualificada, especialmente en hostelería. La reunión concluyó con el compromiso de iniciar una línea de diálogo estable. La evolución de este acercamiento marcará buena parte de lo que resta del mandato en un municipio que busca reforzar su competitividad en la Costa del Sol Oriental.
